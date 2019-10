Manner kakav v toplem ali hladnem mleku – dobro jutro, sonček!

V začetku oktobra 2019 na slovenski trg prihaja Manner kakav, s čimer Manner oživlja enega od svojih prvih izdelkov in na prodajne police prinaša del svoje zgodovine. Tam ga boste prepoznali po rožnato-rdeči embalaži, ki je svoj navdih našla v izvorni pločevinki.

Prenovljena podoba tega od leta 1898 naprej glavnega izdelka podjetja Manner je drugačna, a značilen in neprimerljiv okus Manner kakava ostaja enak. Tega zagotavljata dve sestavini: 25 % kakav iz lastne pražarne in sladkor. Navdušil vas bo tudi s tem, da je zaradi svoje posebne sestave topen tako v toplem kot v hladnem mleku. Nenazadnje pa se Manner kakav lahko pohvali še s certifikatom pravične trgovine in dejstvom, da je veganski, torej da ne vsebuje živalskih sestavin in živalskih proizvodov.

Kot zelo priljubljena blagovna znamka na slovenskem trgu ima Manner veliko razlogov, da vas z veseljem razvaja z novimi dobrotami in prinaša občutek sreče v vaš sončen vsakdan.

Več na: manner.com