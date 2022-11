Lepo je dobiti, še lepše deliti: Loto, že srečnih 60 let.

Najbolj priljubljena slovenska loterijska igra praznuje 60. rojstni dan. V tem času je Loto proizvedel 62 milijonarjev, z velikimi in manjšimi dobitki pa razveselil še stotine tisočev vseh tistih, ki igrajo za lastno zabavo, zelo pogosto pa tudi z namenom zbiranja sredstev za invalidske, humanitarne in športne organizacije.

Loto je loterijska igra z najdaljšo tradicijo pri nas, saj jo Loterija Slovenije prireja že vse od leta 1962. Žrebanja so v začetku potekala v Beogradu, pod okriljem Jugoslovanske radiotelevizije, prevedeni posnetek pa so nato predvajali v vseh republikah in pokrajinah nekdanje skupne države. V Sloveniji smo poleg slovenske različice na Televiziji Koper predvajali še italijansko. V 60 letih nobeno žrebanje ni odpadlo, od vsega začetka so bila z nestrpnostjo pričakovan del programa Televizije Slovenije. Žrebanja dobitnih številk so bila od nekdaj javna, njihov potek pa natančno predpisan.

Z osamosvojitvijo Slovenije se je na svojo pot podal tudi Loto. Loterija Slovenije skrbi za samostojno prirejanje te domače loterijske igre že vse od leta 1991. Pri tem nenehno uvaja novosti, s katerimi igro prilagaja spremembam v pričakovanjih igralcev. V tem času je igra štirikrat zamenjala matriko in pridobila številne nove elemente, kot so denimo Lotko, Loto plus, Super Loto ali Joker. Od leta 2006 potekajo žrebanja Lota dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah.

Približno polovica slovenskih igralcev v igri sodeluje z naključno izbranimi številkami. Druga polovica, ki številke izpolnjuje sama, pogosto vplača številke v 1., 2. ali 3. stolpcu, sledijo večkratniki določenih števil ter različna zaporedja (npr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 ipd.).

V dolgi in pisani zgodovini igre Loto se je enkrat samkrat zgodilo, da izjemno visokega zneska dobitnik ni prevzel - 20. julija 2014 je igralec listek vplačal na prodajnem mestu Pošte Slovenije na Tacenski ulici 133 v Ljubljani in pravilno napovedal kombinacijo številk za Lotka 6, vrednega 1,3 milijone evrov. Po štirih mesecih neuspešnega iskanja nesojenega milijonarja, ki so ga na prošnjo Loterije Slovenije v svojih oddajah iskali tudi številni slovenski mediji, je Loterija neprevzeti dobitek vrnila nazaj v igro oziroma v sklad za Sedmico, ki se je tako povečal iz 300.000 na 1,6 milijona evrov.

Od več kot 1,1 milijona polnoletnih prebivalcev Slovenije, ki sodelujejo v igrah Loterije Slovenije, se danes igre Loto udeležuje približno 950.000 oziroma 55 % polnoletnih prebivalcev Slovenije. V igri je vsak teden izžrebanih približno 24.000 dobitkov v različnih zneskih, med širšim prebivalstvom pa se lahko tržna znamka Loto pohvali s kar 99% prepoznavnostjo.

Igro so v zgodovini spremljali tudi številni doma in v tujini nagrajeni oglasi: "Fantek s školjko", "Marija, Sedmica!", "Vsi imamo skrite želje". S sloganom "Lepo je dobiti, še lepše deliti" pa Loto zadnja leta povezuje različne generacije družine "Lotrič".

S prirejanjem igre Loto smo samo v zadnjih desetih letih v Sloveniji skupaj zbrali več kot 109 milijonov evrov sredstev za delovanje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, proračun države je pridobil skoraj 52 milijonov evrov, slovenske občine pa več kot 23 milijonov evrov davkov od izplačanih dobitkov.

Igralci so v desetih letih prirejanja igre Loto prejeli 27.483.330 različnih Loto dobitkov v skupni vrednosti 306.498.024 evrov.