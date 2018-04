Kartoteka odslej na sporedu ob ponedeljkih ob 21. uri

Oddaja Kartoteka, ki razkriva največje zločine v Sloveniji, bo na sporedu v ponedeljek ob 21. uri, medtem ko lahko šov The Biggest Loser Slovenija gledalci spremljajo od torka do petka ob 21. uri na Planet TV.

Kartoteka predstavlja serijo oddaj o največjih zločinih, ki so pretresli in na nek način spremenili Slovenijo. V četrtem delu, ki bo na sporedu v ponedeljek, 16. aprila, bomo ob 21. 00 pod drobnogled vzeli umor brežiškega policista Damirja Golobiča. Star je bil 30 let, ko mu je poleti leta 2016 22-letni Nemec Bastian Ifrim z nožem zadal usodne ran in nato v bližini z istim nožem sodil tudi sebi.

Ponedeljek, 16. april:



- 20.00 Gorske sanje, 24. del

- 21.00 Kartoteka, 4. del

- 22.00 Dragi sosedje, 22. del

Nov del šova The Biggest Loser Slovenija bo na sporedu v torek, 17. aprila, ob 21.00 uri.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.