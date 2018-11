Johnny Depp in njegovih tisoč osebnosti

Oboževalci pisateljice J. K. Rowling, ki je napisala serijo knjig Harry Potter in nadaljevala s franšizo Magičnih živali, so film bojkotirali. Veliko prahu so v letu 2016 namreč dvignile obtožbe Johnnyjeve nekdanje žene o njegovem nasilju, to, da je Rowlingova zelo pomembno vlogo v filmu dodelila Johnnyju Deppu, pa je šlo marsikomu v nos. Sama je izbiro zagovarjala, češ da spoštuje njuno zasebnost, saj se jima je o vseh obtožbah uspelo dogovoriti zunaj sodišč. Hkrati je vesela, da je lahko tako izjemnemu igralcu ponudila vlogo v svojem filmu.

Deppovo razburkano življenje je postreglo že s številnimi spodrsljaji, obtožbami in dogodki, ki so ga zaznamovali. Večkrat je bil že označen za čudaka in težaka, a vloge mu vseeno druga za drugo padajo pred noge.

Ena izmed markantnih vlog je bila tudi vloga v filmu Osamljeni jezdec, ki si ga lahko ogledate danes ob 22.10 na Planetu.

O filmu Osamljeni jezdec (Lone Ranger): Ustvarjalci zabavne gusarske pustolovščine Pirati s Karibov nas iz morskih prostranstev vabijo na Divji zahod, ki ga spoznamo skozi oči čudaškega Indijanca Tonta. Ta v puščavi naleti na napol mrtvega šerifa Johna in ga s pomočjo indijanske magije vrne v svet živih. Da bi se maščeval zlobnim zločincem in podkupljenim uradnikom, si John nadene identiteto skrivnostnega pravičnika Osamljenega jezdeca. S Tontom se pogumno podata v številne vrtoglave dogodivščine in divje spopade, ki jih lahko preživita le s pomočjo neustrašne drznosti, velike spretnosti in tudi kančka neverjetne sreče. Film je bil nominiran za dva oskarja (za masko in posebne učinke).

