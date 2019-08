Igralec razkril, kaj ga je rešilo iz depresije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralec Ethan Hawke je priznal, da ga je po ločitvi od Ume Thurman zajela depresija. "Preživljal sem najboljše trenutke v svoji karieri, a hkrati najtemačnejše v zasebnem življenju," pravi igralec, ki ga lahko na Planet PLUS v ponedeljek ob 20. uri vidite v komični drami o odraščanju 10 tisoč svetnikov (10,000 Saints).

Ethan Hawke je šele lani razkril, da je bila ločitev od Ume Thurman veliko težja, kot je dal vedeti. Ob razpadu njunega zakona je zapadel v depresijo, iz katere mu je poleg otrok pomagalo gledališče. "Če živiš dovolj dolgo, moraš vsake toliko časa stvari v sebi postaviti na svoje mesto – jaz to naredim s pomočjo gledališča," pravi 48-letni igralec, ki trdi, da med posameznimi filmski projekti rad sodeluje tudi pri kakšni gledališki igri, saj ga to prizemlji.

Ethan Hawke in Asa Butterfield v filmu 10 tisoč svetnikov

"Delo v gledališču je veliko težje, zahteva večjo mero discipline. Nihče ti ne skoči po kavo, ne dobiš kupa denarja in vsak dan se moraš spraviti na delo," pove in dodaja, da moraš ohraniti svoj smisel za humor. Ethan in Uma, ki imata dva otroka, sta se sicer ločila leta 2005, igralec pa je nedavno praznoval deseto obletnico zakona z drugo ženo Ryan, s katero ima prav tako dva otroka.

Starševstvo in odraščanje je tudi tema filma 10 tisoč svetnikov (10,000 Saints), v katerem Hawke igra Lesa, ki se skuša leta 1987 vnovič zbližati s svojim odtujenim najstniškim sinom Judom (Asa Butterfield). Ko sinov prijatelj Teddy umre zaradi prevelikega odmerka mamil, se Jude spoprijatelji s skupino mladostnikov, ki nasprotujejo drogam, alkoholu, preklinjanju in mladoletniški spolnosti ter živijo skladno z načeli punk-rockovske glasbe. Tam spozna 16-letno Elizo (Hailee Steinfeld), ki je zanosila s Teddyjem. Oba z očetom ji morata biti v oporo, medtem ko se prebija skozi nosečnost ter zgodnje materinstvo, Jude pa se ob tem sooča z lastnimi čustvi, ki jih goji do nje ter z razvijajočim se odnosom, ki ga počasi vzpostavljata z očetom.

Glasbena drama 10 tisoč svetnikov bo na sporedu v ponedeljek ob 20. uri na Planet PLUS.

V filmu 10 tisoč svetnikov igra tudi Hailee Steinfeld.

