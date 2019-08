Igralec pokazal izklesano telo #foto

Novo sezono Preiskovalcev na delu: NCIS lahko premierno spremljate na Planetu od ponedeljka do petka ob 20. uri.

Wilmer Valderrama ima pri 39 letih za seboj že več kot dve desetletji izkušenj iz igralskega sveta, saj je pri humoristični seriji Oh, ta sedemdeseta (That '70s Show) začel igrati že v srednji šoli. Dodatno pozornost medijev so mu prinesla razmerja z zvezdniškimi lepoticami, bil je v krajšem razmerju z Mandy Moore in Lindsay Lohan, nato pa šest let zvest Demi Lovato. Čeprav sta se leta 2016 razšla, ji je ob strani stal tudi kasneje, ko je Demi ob predoziranju skoraj umrla, saj sta igralca ostala iskrena prijatelja.

Pred 30. rojstnim dnevom se je tudi Wilmer znašel v zelo težkem obdobju, ki pa ga je spodbudilo, da je začel bolje skrbeti za svoje zdravje. "Mislim, da sem se slabim občutkom posvetil dovolj zgodaj. Takoj sem se potrudil bolje skrbeti zase in si privoščil dovolj počitka, saj sem delal ob nemogočih urah," je povedal igralec, ki svoj mladosten videz pripisuje predvsem boljši prehrani in dobremu spancu.

"Vsa skrivnost je v prehrani, gibanju in počitku – še posebej, če imaš tako dolg urnik, kot ga imamo na snemalnih prizoriščih," pravi. Njegovo izklesano postavo občudujemo tudi v eni najbolj uspešnih TV-serij Preiskovalci na delu: NCIS, ki se ji je Wilmer pridružil v 14. sezoni.

"Serija je prisotna že toliko časa in vsi moji družinski člani jo zvesto spremljajo. Navdušen sem bil, ko sem dobil priložnost, da sem del nečesa, kar imajo tako radi," je povedal in dodal, da zelo spoštuje igralsko zasedbo serije in njihovo zapuščino: "Čudovito je biti del tega. Prav tako je neverjetno, da gre za eno še vedno najbolj gledanih serij na svetu, tako da očitno nekaj delamo prav."

V pripravah na vlogo se je Wilmer udeležil tudi taktičnega urjenja ameriške mornarice in losangeleške policije, tako do vojske kot do mož postave pa čuti globoko spoštovanje in se trudi, da jih na malih ekranih predstavlja z dostojanstvom.

Mark Harmon kot Jethro Gibbs in Wilmer Valderrama kot Nicholas Torres v Preiskovalcih na delu: NCIS

Novo sezono Preiskovalcev na delu: NCIS lahko premierno spremljate na Planetu od ponedeljka do petka ob 20. uri, za tem pa ob 21. uri sledi še 2. sezona napete serije Ugrabljena.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.