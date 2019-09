Gorka Berden o skriti kameri: Malo je manjkalo, da bi nas razkrinkali!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji s skrito kamero Znajdi se! lahko tekmovalci zaslužijo 500 evrov, če izpolnijo vseh pet nalog, ki jim jih naloži znani gost. Pri tem pa morajo paziti, da jim spremljevalec, ki ne ve za skrito kamero, ne pobegne od mize.

V prvi epizodi se je voditelju pridružila Katarina Čas, v drugi, ki bo na sporedu v sredo ob 21. uri, pa se bo v vlogi tiste, ki si izmišljuje odbite izzive, preizkusila igralka Gorka Berden. Priznala je, da je bila to vse prej kot lahka naloga.

"Mučenje" tekmovalcev je bilo tudi meni na začetku zelo mučno. Še zlasti ko vidiš reakcije spremljevalcev in vidiš, da jim je sila neprijetno. Potem pa sem si rekla, da je vse samo igra, ki jo lahko tekmovalec kadarkoli prekine, zato naj bo vse skupaj čim bolj zabavno," je razložila igralka, ki jo je zabavalo še eno dejstvo.

"Neverjetno, kako presenečeni in olajšani so ljudje, ko izvejo, da je vse le skrita kamera in da se njihovim partnerjem, prijateljem ali sorodnikom le ni popolnoma zmešalo," je povedala v smehu.

Mario Ćulibrk in Gorka Berden v akciji

Gorka nam je še razkrila, da je snemanje skrite kamere, kjer prekinitve ne pridejo v poštev in je zato treba vse posneti v enem poskusu, vse prej kot enostavno: "Mikrofon, skrit v ušesu ene od tekmovalk, ni delal, zato je morala dvakrat zaporedoma za dalj časa "na stranišče". V resnici smo jo poklicali v režijo, da so ji popravili mikrofon. Takrat sem bila res prepričana, da nas bodo razkrinkali."

Sicer pa je igralka, ki ste jo lahko pred časom spremljali tudi v humoristični seriji Da, dragi! Da, draga! na Planetu, trenutno pa z režiserko Leo Menard pripravlja novo otroško predstavo, o sebi povedala, da tudi v zasebnem življenju rada koga potegne za nos: "Velikokrat si dovolim manjše hece, štose ali presenečenja. Ravno pred kratkim sem prijatelja nahecala, naj mi maha s Crvenega vrha čez zaliv v Piran, češ da imam teleskop in ga bom lahko videla. V resnici sem bila na Crvenem vrhu tudi sama in sem samo hotela odkriti, v kateri hiši je, da bi ga presenetila z obiskom."

Kako se je Gorka Berden odrezala v oddaji Znajdi se!, lahko preverite v sredo ob 21. uri na Planetu.

