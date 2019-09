Godler: Nekateri goreči oboževalci in oboževalke si želijo vedno več

Prejšnjo sredo se je s posebno oddajo, ki je predstavila zakulisje ustvarjanja oddaje Ta teden z Juretom Golderjem, začela nova že 10. sezona satirične oddaje. Nova oddaja je na sporedu že nocoj ob 22. uri, za ogrevanje pa nam je voditelj oddaje zaupal, kako se je po njegovem mnenju od prve oddaje do danes spremenila slovenska politična scena in ali ga še dovolj navdihuje.

Jure Godler se ne boji, da bi mu za jubilejno 10. sezono oddaje zmanjkalo "materiala". "Mislim, da je politična in medijska krajina zelo živa in pestra že kar nekaj let. Morda smo v tem času z ekipo izgubili objektiven pogled na dogodke, ampak glede na količino materiala, ki ga scena producira, se mi zdi, da je navdiha vedno več," je povedal za svojo oddajo večkrat nagrajeni voditelj.

Jure je še povedal, da se človek v tako dolgem obdobju na televiziji marsičesa navadi, nekateri odzivi na oddajo pa ga vseeno še vedno presenetijo. "Pravzaprav so odzivi res skrajni. Nekateri goreči oboževalci in oboževalke si želijo vedno več … Preostali pa tudi, saj brez nas ne morejo. Brez nas ne more nihče ... nadaljevati življenja. To je vedel že Beckett," je zaključil Jure Godler, ki ga v novem delu oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem lahko vidite že nocoj ob 22. uri.

Satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem je na sporedu vsako sredo ob 22. uri na Planetu.

