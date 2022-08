Glovo je dostavil več kot milijon naročil v prvem letu delovanja v Sloveniji

Glovo, platforma za dostavo različnih vrst izdelkov in jedi po želji kupcev, je praznovala prvo obletnico prihoda v Slovenijo. V enem letu je 350 Glovo dostavljavcev v 23 slovenskih mestih dostavilo več kot milijon naročil, na svojih kolesih, skuterjih, skirojih in avtomobilih pa so po Sloveniji prevozili skupno 2,144,256.93 km, kar je enako, kot če bi naredili 357.000 krogov okoli Blejskega jezera.

Kurirje z rumenimi nahrbtniki je v Sloveniji mogoče najti na ulicah Ljubljane, Maribora, Celja, Kranja, Kopra, Novega mesta, Ptuja, Murske Sobote in Domžal. V okolici Bleda, Ilirske Bistrice, Trbovelj, Izole, Krškega, Medvod, Raven na Koroškem, Vrhnike, Jesenic, Litije, Sežane, Žalca, Slovenske Bistrice in Grosuplja pa naročila prek aplikacije Glovo dostavljajo partnerji z lastno dostavo.

Priljubljena naročila med slovenskimi uporabniki platforme so pica, burgerji s krompirčkom in pad thai. Iz trgovin in supermarketov pa Slovenci najpogosteje naročamo vodo, mleko in kruh. V zadnjem letu so slovenski uporabniki aplikacije pokazali številne zanimive navade, v povprečju pa se naroča en do dva obroka na teden. Dnevni slovenski rekorder je uporabnik, ki je naenkrat naročil kar 41 pic v skupni vrednosti 300 EUR, s 341 naročili pa prednjači drug uporabnik, ki je v povprečju v prvem letu oddal skoraj eno naročilo na dan.

Izmed bolj nenavadnih posameznih naročil v obdobju enega leta delovanja platforme pri nas, kupljenih v razdelku "Karkoli", se med drugim uvrščajo: kanister barve za pleskanje, 16 paketov kondomov, paket umetnih nohtov in eno veliko naročilo ledu – kar 100 kg.

V aplikaciji lahko uporabniki naročajo v restavracijah, kot so McDonald’s, Hood Burger, Subway in Picarole ter v trgovinah kot so Tuš, Žito in Hiša Daril. Po podatkih Glova je prav McDonald’s med Slovenci najbolj priljubljena restavracija in eden prvih vključenih partnerjev odkar Glovo deluje na domačem trgu.

Dostava namreč ni več omejena zgolj na hrano, kurirji uporabnikom na dom dostavijo tudi led, osnovna živila, knjige in darila.

"V prvem letu delovanja na domačem trgu smo si prizadevali ustvariti kar najboljšo potrošniško izkušnjo za vse naše uporabnike, zato smo uvedli nove možnosti naročanja za kupce v Sloveniji. Poleg tega, da našim uporabnikom dostavljamo jedi iz njihovih najljubših restavracij, smo lani julija pričeli z dostavo daril, mesec dni kasneje je bila našim strankam na voljo dostava živil, manj kot dva meseca kasneje pa smo prejeli tudi prvo naročilo dostave iz cvetličarne. Naročanje preko platforme je zato postalo del vsakdana naših uporabnikov, saj jim omogoča več prostega časa, storitev pa je prilagojena potrebam vsakega posameznika," je povedal Matic Šubic, vodja komerciale iz Glovo Slovenija.

"Videli smo, kako so imela mala družinska podjetja, novoustanovljena podjetja in podjetja, ki se nahajajo na manj dostopnejših območjih izven centrov mest koristi od platforme, saj ta omogoča enostaven dostop do njihove ponudbe številnim uporabnikom, ki se drugače ne bi odpravili tako daleč," je še povedal Matic Šubic iz Glovo Slovenija.

Poslanstvo podjetja Glovo je, da vsakemu prebivalcu mesta omogoča dostavo česarkoli. Podjetje se uvršča med pionirje na področju hitre dostave in je ena vodilnih tovrstnih platform v svetu. Aplikacija uporabnike povezuje z restavracijami, trgovinami z živili, lekarnami in trgovskimi verigami, ponuja pa tudi kategorijo "karkoli", ki omogoča naročanje dobesedno česarkoli.