FIFA+: na televizorjih Hisense med svetovnim prvenstvom v nogometu v Katarju 2022

Najbolj gledano in pričakovano nogometno prvenstvo, ki združuje ljudi iz vsega sveta, je nogometne navdušence, ki se niso odpravili v Katar, združilo pred malimi zasloni. Za vrhunsko izkušnjo gledanja teh športnih spektaklov skrbi Hisense, blagovna znamka, ki močno podpira nogomet, in je tudi uradni sponzor svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju 2022. Uradna televizija letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu je namreč Hisense serija U7H ( 55U7HQ in 65U7HQ ).

Hisense omogoča tudi dostop do vsebine nove platforme FIFA+ na vseh televizorjih VIDAA. VIDAA je platforma pametnih televizorjev Hisense, ki jo odlikujejo številne aplikacije in napredna tehnologija, kot je prepoznavanje obraza in interaktivno iskanje slik (AI).

Hisense je prav tako sponzor ekskluzivne dnevne oddaje, ki je na sporedu ves čas svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju 2022, v kateri si lahko ogledate vrhunce tekem, slavne goste in reakcije v živo. Vse to se neposredno prenaša z uradnega FIFA Fan Festivala, kar navijače postavlja v samo središče FIFA+ poročanja s prvenstva.

Foto: Hisense

FIFA+: tekme, interaktivne igre, dokumentarci …

FIFA+, ki jo je Hisense lansiral aprila letos, predstavlja pomemben trenutek v zgodovini FIFE. Brezplačna platforma je uradna digitalna destinacija nogometnih navdušencev. Nudi obsežen arhiv moških, kot tudi ženskih tekem svetovnega prvenstva v nogometu, na tisoče tekem v živo, interaktivne igre in napovednike ter vrsto izvirnih dokumentarcev, dokumentarnih serij, pogovornih oddaj in kratkih filmov.

"FIFA+ predstavlja mnoge zanimive zgodbe iz nogometnega sveta, v Hisensu pa jih bomo s ponosom na platformi naših naprav VIDAA še razširili. Prav tako smo izjemno navdušeni nad dnevno oddajo, ki bo z novim načinom poročanja s prvenstva navijaško kulturo postavila v samo središče," je povedal Guy Edri, predsednik Hisensove platforme VIDAA.

Charlotte Burr, strateška direktorica FIFA, je dodala: "To je pomemben korak za FIFA+, veselimo se sodelovanja s Hisensom in veselimo se našega prispevka k rasti platforme. Za FIFO so inovacije ključnega pomena, zato so Hisensovi televizorji VIDAA naravni dom za aplikacijo FIFA+. Nogometni navdušenci bodo s povezljivimi napravami lahko uživali v obsežni zbirki vsebin neposredno na svojih televizorjih Hisense."