Enajst korakov do dobre službe

Življenjepis

Imejte osvežen življenjepis. Pripravite ga, preden ga potrebujete, saj bo vaš izdelek v naglici slabši kot bi lahko bil. Navsezadnje je ta dokument prvi, s katerim se sooči bodoči delodajalec, in ta mora biti pripravljen do potankosti. Premislite, katere izkušnje ter veščine boste izpostavili, nujno dodajte fotografijo. Za vsako delovno mesto ga posebej prilagodite.

Vnesite življenjepis v bazo kandidatov

Prijave na delovna mesta danes niso več edini način, kako podjetja pridobivajo kadre. Med pogostejšimi orodji, ki jih uporabljajo, je pregledovanje baz kandidatov – največja je tista pri MojeDelo.com. Ustvarite svoj karierni profil na www.mojedelo.com in vanj vnesite čim več podatkov, da vas bodo delodajalci lažje našli. Prav vsak dan po tej bazi nove zaposlene iščejo kadrovski strokovnjaki številnih slovenskih podjetij. Bodite med njimi.

Bodite neprestano v pogonu

Trg dela se neprestano spreminja. Vsak dan so na voljo nova delovna mesta in možnosti, da dobite novo službo, je vedno več. Prijavite se na spremljanje novih delovnih mest prek e-pošte. Tako boste lahko odreagirali takoj. E-opomnik na MojeDelo.com si nastavite v svojem kariernem profilu.

Raziskujte potencialne delodajalce

Ste našli razpis, ki bi vas utegnil zanimati? Vas zanima tudi podjetje, ki ga je objavilo? Čas je za raziskavo. Poizvedite čim več informacij o organizaciji in življenjepis ter spremno pismo prilagodite njihovim potrebam oz. zahtevam. Pridobite informacijo o tem, kdo pravzaprav zaposluje.

Mrežite se

Z mreženjem ste najverjetneje dobili že kar nekaj potencialnih kontaktov iz različnih podjetij. Ti vedno poznajo nekoga, ki pozna nekoga, ki pozna nekoga … Povprašajte jih, ali morda vedo, kdo je odgovorna oseba za razpisano delovno mesto in kdo konkretno zaposluje. Morda bo imel za povedati nekaj lepih besed o vas, ki vas bodo pripeljale do želene službe.

Poskusite že na Kariernem sejmu v Velenju

Naslednji Karierni sejem MojeDelo.com bo v Velenju, 29. novembra, od 10. do 18 v Centru Nova in Knjižnici Velenje. Na sejmu bodo nove kadre iskala številna podjetja, med katerimi je lahko tudi vaš bodoči delodajalec. Med njimi so uspešna podjetja, kot so: Lek, Skupina Gorenje, Pošta Slovenije, Unior, Plastika Skaza, Spar Slovenija in drugi. Opravite razgovor s kadrovskimi predstavniki sodelujočih podjetij in si ustvarite nove karierne priložnosti.

Uredite se za razgovor

Prvi vtis bolj šteje in boljšega boste naredili, če pridete urejeni. Ni nujna klasična poslovna obleka ali kostim (razen če ciljate npr. na zaposlitev v banki), vsekakor pa imejte v mislih, da greste na intervju za zaposlitev. Trenirka in razvlečena majica niso primerna oblačila za (uspešen) zaposlitveni razgovor.

Povzemite, zakaj ste prav vi primerni za razpisano delovno mesto

Da začnete v zmagovalnem tonu, ne pozabite povzeti svojih kvalitet. Navsezadnje niste edina oseba, ki se poteguje za to delovno mesto, zato je potrebno biti bolj tekmovalen in se znati prodati. Katere so vaše ključne spretnosti in izkušnje, ki bi jih radi izpostavili? Ne pozabite, da se morajo navezovati na razpisano delovno mesto in na odgovornosti, ki jih to od vas zahteva.

Pripravite si vprašanja

Na razgovoru vam sogovorniki velikokrat dajo priložnost, da jih vprašate tisto, kar vas zanima, zato je tu priložnost za vas, da zasijete. Doma si vprašanja pripravite, saj se zna zgoditi, da se boste zaradi treme zmedli in pozabili, kaj je tisto, kar vas zanima.

Povprašajte o naslednjih korakih

To se verjetno zdi kot samoumevno vprašanje, a veliko kandidatov nanj pozabi. Iz prostora odidite s poznavanjem naslednjih korakov, vključno s časovnico. Prosite, naj vam pojasnijo, kako lahko stopite z njimi v kontakt z namenom preverjanja celotnega zaposlitvenega procesa. Po dogodku jim pošljite zahvalo za pogovor, še enkrat poudarite, zakaj menite, da ste dober kandidat za delovno mesto in pripnite potrebne dokumente.

Izkoristite karierne točke

Razgovori niso vse. Za aktivno upravljanje s kariero se splača poseči po vseh kariernih orodjih.

Na Kariernih sejmih MojeDelo.com lahko vsi registrirani uporabniki obiščejo brezplačne karierne točke. Posvetujete se s kariernim svetovalcem (ne pozabite prinesti življenjepisa), opravite profesionalno fotografiranje, v sejemskem vodniku pa poiščite kodo za brezplačno psihometrično testiranje, ki ga v miru opravite doma.

Obiščite Karierni sejem MojeDelo.com 29. novembra v Velenju in naredite naslednji korak v vaši karieri.