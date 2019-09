Drugačna šola vožnje bo poskrbela za veliko smeha #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 21.30 si bomo na Planetu lahko ogledali uvodno epizodo zabavne oddaje Znani prvič za volanom. Kako se v vlogi učencev znajdejo pevec Oto Pestner, pevka in radijska voditeljica Tamara Goričanec in umetnik Anže Gallus Petelin?

Trije glasbeniki so se znašli pred vse prej kot enostavno nalogo. Poleg običajnih ur vožnje pred očmi javnosti jih čakajo še drugi bolj ali manj nenavadni izzivi. Tako se bodo odpravili na dirkanje z gokarti, preizkusili svoje letalske sposobnosti v vetrovniku, premagovali strah pred višino v adrenalinskem parku in tekmovali v menjavanju gum. Da bo v oddaji tudi veliko smeha, bosta poskrbeli začetna nerodnost kandidatov in izpostavljenost nepričakovanim položajem.

Česa je prve tri kandidate med vožnjo avtomobila najbolj strah in kaj jim za volanom dela največ težav, so zaupali tudi naši ekipi. Več v spodnjem prispevku.

Prva epizoda oddaje Znani prvič za volanom bo na sporedu NOCOJ ob 21.30 na Planetu.

