Doživite valentinovo s Centrom Vič na drive-in hitrih zmenkih

Če ste samski, stari med 30 in 50 let, ne spustite drive-in zmenka v Centru Vič na valentinovo, jutri ob 18. uri.

V Centru Vič so zelo ponosni, da lahko ustvarjajo ljubezenske zgodbe. S tem namenom že četrtič zapored v sodelovanju z Dogodki za samske drive-in hitre zmenke organizirajo na svojem parkirišču.

Tako lahko praznik zaljubljenih preživite v dobri družbi in z metuljčki v trebuhu. Center Vič vsem krije tudi del prijavnine in vas razvaja s praktičnimi darili ter hrano in pijačo, že dan po dogodku pa boste lahko prejeli kontakte vzajemnih simpatij in ljubezenska zgodba se lahko začne.

Več informacij najdete na TRADICIONALNI VALENTINOVI DRIVE-IN HITRI ZMENKI – Center Interspar Vič (center-vic.si).