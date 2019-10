Četrta Kurentova trgatev

Letošnja trgatev je potekala na hribu pod Vurberškim gradom iz katerega se razprostira pogled na Dravsko in Ptujsko polje. Iz nabranega grozdja bo pridelana žlahtna kapljica, poimenovana Mistik.

Na otvoritveni slovesnosti v Domu krajanov na Vurbergu je gostitelj in predsednik Zveze društev Kurentov g. Aleš Ivančič v nagovoru pozdravil županjo, župane in podžupane občin iz katerih prihajajo društva. Poudaril je, da se na zvezi zavedajo, da kurenti ne prihajajo zgolj in samo iz območja mestne občine Ptuj temveč gledajo na to širše in bolj odprto. V mističnem odnosu, do samega obredja je potrebno spoštovanje, sodelovanje in odprtost, ki pripomore k dobrim sadovom celega leta, da se ta nato lahko čuti kot povezanost z vsemi deležniki v tem procesu.

Slavnostna govornica, ministrica za kmetijstvo in prehrano gospa Aleksandra Pivec je poudarila dodano vrednost vinogradništva in povezanost panoge z kurenti in kurentovanjem, saj je le to medsebojno prepleteno skozi zgodovino. Pozdravila je napore Zveze društev Kurentov pri prenašanju tradicije, ki jo v sebi nosi kurent in jim izrazila vso podporo in pomoč pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

Kot je povedal predsednik Zveze društev Kurentov, g. Aleš Ivančič se na letošnji trgatvi trgajo sorte rumenega muškata, belega pinota in sauvignón.

Mistik bo ugledal luč svet na svečnico 2. 2. 2020.

