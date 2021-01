Tekmovalec nasmejal: takšno ponudbo je prejel za ženo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 boste na Planetu spet lahko napenjali možgane in se zabavali ob Milijonarju, v katerem bo s kvizom nadaljeval Goran z Jesenic, ki je razkril zanimivo anekdoto s počitnic v Egiptu.

Tekmovalec, ki je na vroči stol sedel že v prejšnji oddaji, potem pa je igro prekinila sirena, je tokrat razkril, da zelo rad potuje. Kot najbolj eksotično destinacijo pa je izpostavil Egipt, kjer se mu je pripetila zelo nenavadna izkušnja, saj so mu v zameno za ženo ponudili 120 kamel. Ponudbe seveda ni sprejel. "Premalo je bilo," se je pošalil in kasneje dodal: "Še vedno sva poročena in imava dva otroka."

Zaradi celotne situacije je bilo po besedah tekmovalca sicer bolj nerodno njegovi ženi, saj si ni predstavljala, da se jima na dopustu lahko primeri kaj takšnega. Več v zgornjem videu.

Kako se bo tekmovalec odrezal v kvizu, lahko preverite v nocojšnji oddaji Milijonar na Planetu.

Kviz Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Že kmalu pa na Planet prihaja tudi šov Kdo si ti? Zvezde pod masko z voditeljem Klemnom Slakonjo.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.