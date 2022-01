Pravilnemu odgovoru dodala še zabavno zgodbo o znani glasbenici #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od ponedeljka do srede si večere lahko krajšate s spremljanjem legendarnega kviza Milijonar z voditeljem Juretom Godlerjem. Ena od tekmovalk bo tokrat razkrila zanimivo zgodbo, povezano s priljubljeno slovensko pevko.

Možnost osvojiti sto tisoč evrov bo v tokratni oddaji dobila tudi tekmovalka Tjaša iz Ljubljane, ki je trenutno študentka novinarstva. Pri vprašanju, s kom v stalnem duetu poje Gašper Šantl, je tekmovalka razkrila, da ji to vprašanje ne povzroča večjih težav, predvsem zato, ker pevko zelo dobro pozna.

"Zala Kralj je imela v gimnaziji omarico poleg mene, tako da bom kar rekla, da poznam ta duet," je povedala Tjaša o pevki, ki je skupaj z Gašperjem Šantlom Slovenijo zastopala tudi na tekmovanju za pesem Evrovizije. "Pa ne, da vam je tudi Gašperja Šantla speljala?" se je nato pošalil voditelj. "Ne, to pa ne. On ni bil na tej šoli," mu je odvrnila tekmovalka, ki je s tem prišla do še enga pravilnega odgovora.

Tudi v nadaljevanju je 21-letnica pokazala veliko znanja in uspel ji je zelo dober dosežek. Kakšen je bil njen končni dobitek, lahko preverite nocoj v kvizu Milijonar.

