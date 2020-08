Pravila in pogoji sodelovanja v televizijskem kvizu Milijonar

SPLOŠNI POGOJI IN INFORMACIJE

Vse podatke, ki jih boste navedli v prijavnici na oddajo z naslovom Milijonar, ki bo potekal v drugi polovici leta 2020 (v nadaljevanju lahko tudi tekmovanje) in drugih predloženih dokumentih, lahko družba Planet TV, d.o.o. (v nadaljevanju tudi Planet TV) uporabi v oddaji, v kolikor boste izbrani.

Ob oddani prijavnici potrjujete, da ste seznanjeni, se strinjate ter izjavljate, da boste spoštovali pravila in pogoje za sodelovanje v oddaji, kot jih določi Planet TV in jih lahko kadarkoli spremeni. Hkrati se strinjate, da vas bodo ta pravila zavezovala. Odločitve Planet TV so dokončne in jih ni potrebno pojasnjevati.

Ob prijavi prijavitelj posreduje naslednje podatke:

Ime:

Priimek:

Letnica rojstva:

Naslov (ulica in kraj):

Poštna številka in kraj:

Telefonska številka:

E-naslov:

Z oddajo prijavnice kandidat potrjuje, da so vsi podatki in osebne podrobnosti, navedeni v prijavnici in drugih predloženih dokumentih, resnični, točni in na noben način zavajajoči.

Za kandidate iz individualnega nabora veljajo enaka pravila in pogoji kot za kandidate, ki so se prijavili sami oziroma jih je prijavila druga oseba. Za sodelovanje v oddaji Milijonar izbiramo kandidate, ki jih ocenjuje komisija Planet TV ali po izboru Planet TV določenih producentov, izbor pa poteka v več sklopih.

Vsi kandidati bodo morali ob avdiciji podpisati izjavo za kandidate, pred končnim krogom avdicij pa bodo kandidati dobili v vpogled pogodbo, katere podpis je osnova za sodelovanje v oddaji. Izbrani kandidati bodo morali pred pričetkom snemanja uspešno opraviti morebitne zdravniške preglede ali druge aktivnosti, ki so predpisani za sodelovanje v tovrstni oddaji.

Televizijski kviz Milijonar, ki že več kot 20 let ustvarja milijonarje po vsem svetu, prinaša 15 vprašanj, ki vodijo do bogate nagrade. Tekmovalcem, ki morajo biti polnoletni, so na poti do glavne nagrade na voljo štirje tipi pomoči- polovička, glas ljudstva, telefonski klic in pomoč voditelja, med oddajo lahko izkoristi tri. Tekmovalec bo glede na število pravilnih odgovorov na vprašanja v oddaji prejel nagrado kot specificirano v pogodbi.

Za televzijski kviz Milijonar se lahko prijavite na spletni strani www.planet.si ali po pošti na naslov Planet TV, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana. Za vsa dodatna vprašanja lahko kontaktirate Planet TV prek e-poštnega naslova milijonar@planet-tv.si.

V kolikor prijavljate tretjo osebo, se zavedate, da ta ni obvezna sodelovati.

Izpolnjena prijavnica še ni pogoj in zagotovilo za udeležbo v oddaji. Za sodelovanje v oddaji se lahko prijavijo polnoletne osebe.

Podjetju Planet TV, d.o.o. boste na zahtevo predložili dokument, ki dokazuje vašo istovetnost in starost. Zoper vas ne sme biti v teku kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja. Zaposleni ali pogodbeni sodelavci Planet TV ali povezanih oseb v oddaji ne smejo sodelovati.

Kandidat je za svoje sodelovanje v oddaji odgovoren sam in Planet TV ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice sodelovanja, ki bi jih utrpel kandidat.

Planet TV si pridržuje pravico, da vas diskvalificira, če boste predložili neresnične, netočne ali zavajajoče podatke in podrobnosti, in tudi če ne spoštujete pravil in/ali kršite pogoje, ki so njihov del.

Brez predhodnega pisnega soglasja Planet TV ne smete objaviti ali s tretjo osebo govoriti o nobenih podatkih, ki se nanašajo na oddajo, na vaše sodelovanje, na producentsko ekipo ali na sodelujoče v oddaji, niti o drugih podatkih, ki ste jih pridobili, vključno s tistimi o izdajatelju programa, producentih in podobno, razen informacij, s katerimi je javnost že seznanjena.

Podjetju Planet TV, d.o.o. in njegovim pooblaščencem dajete pravico in soglasje, da se za celotno obdobje trajanja avtorskih pravic le-te reproducirajo, distribuirajo in javno priobčujejo in/ali na kateri koli način uporabljajo kateri koli avdio in video posnetki, ki vključujejo tekmovalčevo podobo in so nastali med avdicijami in v procesu prijavljanja (skupaj s posnetki avdicije) za kakršne koli namene v zvezi s projektom Milijonar (vključno, vendar ne omejeno na promocijski material, povezane programe, video/DVD in katere koli pomožne rabe), pri čemer lahko Planet TV, d.o.o. vse pravice prenese na tretje; smiselno enako velja za pravico do lastne podobe (osebnostne pravice), ki se nanaša na pravico Planet TV, da se materiali s tekmovalčevo podobo in osebnimi podatki reproducirajo, distribuirajo in javno priobčujejo in/ali uporabljajo na kateri koli drug način.

Prijavljeni kandidat se strinja, da prijavnica in fotografije s trenutkom prijave postanejo last Planet TV.

S prijavo se strinjate, da ne boste upravičeni uvesti sodne prepovedi ali omejevanja dovoljevanja javne priobčitve ali druge uporabe posnetkov z izborov ali kakršnihkoli programov ali pomožne rabe, ki vključujejo posnete z izbora ali njihove dele.

Če imate kakšno vprašanje, nam ga lahko pošljete po elektronski pošti na naslov milijonar@planet-tv.si in nanj bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem možnem času.

Uradne prijave bodo potekale do vključno 31.12.2020 do 24.00. Kandidate, ki bodo oddali prijavnico po tem datumu, bo Planet TV po potrebi kontaktiral ob naslednji priložnosti.

Kandidati Planet TV dovoljujejo, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov ter Uredbo GDPR. Ponudnik jih v nobenem primeru ne bo posredovani tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za ponudnika obdeluje pogodbeni obdelovalec.

Planet TV lahko v skladu s podanim soglasjem obdeluje zbrane osebne podatke za namene:

Za pošiljanje dnevnega/tedenskega elektronskega časopisa, pri čemer jih bo ponudnik obveščal o novih vsebinah, drugih novostih, šovih, dogodkih s področij, ki jih zanimajo in so na spletnem portalu Planet TV in ostalih spletnih straneh ter produktih, ki so v lasti ponudnika, pri čemer obveščanje poteka preko uporabnikovega elektronskega naslova. V ta namen jim lahko ponudnik glede na njihovo zanimanje (področje: novice, resničnostni šovi…) pošilja novice le iz dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik predhodno izbral.

Za občasno obveščanje po elektronskem naslovu o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev ponudnika, ki oglašujejo na spletnem portalu ali produktih ponudnika, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino. V ta namen jim lahko ponudnik glede na njihovo zanimanje (področje: šport, trendi, novice, avtomoto,…) pošilja novice le iz dotičnega področja zanimanja, ki si jih je uporabnik izbral.

Za analizo z namenom personaliziranega prikazovanja novic in promocijskih vsebin.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Uporabnik lahko od Planet TV kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. Planet TV bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Morebitne odjave lahko uporabnik uredi na sledeč način:

pošlje elektronsko sporočilo na info@planet-tv.si;

lahko se odjavi preko povezave ''odjava'', ki se nahaja v nogi vsakega prejetega elektronskega časopisa;

Planet TV se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil do preklica s strani le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

Planet TV uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

Ljubljana, 5. avgust 2020