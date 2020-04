Po karanteni se je končno lahko vrnil v kviz Milijonar #video

Na urgentnem kirurškem bloku, kjer je Jure zaposlen, so namreč imeli pacienta, pri katerem so naknadno odkrili okužbo z novim koronavirusom. Zaradi tega so morali sprejeti vse potrebne ukrepe in vsi, ki so bili v stiku s pacientom, so morali v samoizolacijo.

Jure je bil tako primoran deset dni do odvzema brisa počakati doma in ni smel imeti stikov z drugimi ljudmi, kar je bil tudi razlog, da ni prišel na snemanje druge oddaje. Jeseničan je sicer že pred dnevi prek videoklica voditelju obljubil, da se bo v oddajo vrnil takoj, ko bo to mogoče, in besedo je tudi držal. Več v zgornjem videu.

Kako se bo tekmovalec odrezal v nadaljevanju kviza in koliko denarja bo zbral za dober namen, preverite nocoj ob 20. uri na Planetu.