Godler se je moral pri tem vprašanju opravičiti gledalcem #video

V kvizu Milijonar, ki bo na sporedu nocoj ob 19.45 na Planetu, je svoje znanje preizkusil tudi osnovnošolski učitelj Tomislav iz Babne Gore, ki je moral trenutnemu vremenu primerno odgovoriti tudi na vprašanje o godu svete Zofije, ki ga pogosto povezujemo z dežjem. Vprašanje sicer ni bilo preveč zapleteno, vseeno pa tekmovalec in voditelj ob ponujenih možnih odgovorih nista mogla zadrževati smeha.

"Se opravičujem zaradi izrazoslovja, ampak tako piše. Tako je Špartakus pripravil in tako sem prebral," se je v šali gledalcem opravičil voditelj in krivdo naprtil računalniku, ki tekmovalcem pripravlja in izbira vprašanja. Več v zgornjem videu.

Kako uspešni bodo tekmovalci v kvizu s petnajstimi vprašanji, pa lahko preverite v nocojšnji oddaji.

Kviz Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45.

