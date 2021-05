Godler osupnil: še nikoli si ni ogledal te kultne filmske uspešnice #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmovalka Ines z Jesenic, ki se bo v nocojšnji oddaji preizkusila na vročem stolu, je v kvizu dobila vprašanje, povezano z glavnim junakom kultnega filma Sam doma, in iskanje pravilnega odgovora ji ni predstavljalo večjih težav. V pogovoru z voditeljem je nato povedala, da si je film že večkrat ogledala in da velja za enega njenih ljubših.

"Priznam, da ga še nisem gledal, ker imam enostavno odpor do filmov, ki so neprestano na sporedu," je ob tem povedal Jure Godler in s tem tekmovalko kar nekoliko presenetil. Voditelj je sicer pred že časom dejal, da si tudi še ni ogledal nekaterih slovenskih filmskih uspešnic. Več v zgornjem videu.

Kviz Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Po Milijonarju pa ne zamudite nemške kriminalne serije V iskanju pravice.

