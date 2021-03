Eden najbolj čustvenih trenutkov v Milijonarju doslej

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Milijonar, ki bo na sporedu ob 19.45 na Planetu, bo svojo srečo in znanje preizkusil Andrej iz okolice Celja, ki je v prejšnji oddaji že pravilno odgovoril na sedem vprašanj, tokrat pa bo poskrbel tudi za enega najbolj čustvenih trenutkov v oddaji.

Andrej, ki je v prejšnji oddaji povedal, da se je odpovedal svoji poslovni karieri, da lahko skrbi za svojo nepokretno mamo, je tokrat voditelju razkril, da taktike v kvizu ne bo spreminjal. Zanesel se bo na svoje znanje in dober spomin ter upal, da mu bo uspelo pravilno odgovoriti na čim več vprašanj.

Dodal je še, da zaradi življenjskih razmer, v katerih se trenutno nahaja, v kvizu ni preveč naklonjen tveganju, posebej pri višjih zneskih, kjer je padec po denarni lestvici lahko zelo občuten.

Andrej je le s težavo zadrževal solze.

Je pa nato vseeno poskrbel za enega najbolj napetih in čustvenih trenutkov v Milijonarju doslej in je le s težavo zadrževal solze. Kaj je bil razlog, si poglejte v nocojšnji oddaji.

Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Na Planet kmalu prihaja tudi nov kviz Piramida sreče, v katerem bodo največ šteli znanje, pogum in zaupanje. Prijave so že odprte.

