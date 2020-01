Ta teden v Klepetu ob kavi

Pogovorna oddaja Klepet ob kavi je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 9.30, ponovitev pa lahko ujamete ob 19. uri na Planet PLUS. Preverite teme prihajajočega tedna!

Ponedeljek, 20. 1. 2020

Živeti s starši ali oditi na svoje?

S partnerskim in družinskim terapevtom Izidorjem Gašperlinom se bomo tokrat dotaknili kočljive problematike – življenja pod isto streho s starši. Po podatkih iz leta 2016 kar 42,5 odstotka mladih Slovencev živi doma. Zakaj mladi Slovenci sploh ostajajo doma? Katere so glavne prednosti in pomanjkljivosti življenja s starši? Kaj je čustveni odhod od staršev in zakaj je ta še najbolj pomemben? Svoje strahove o tem, kaj bo najbolj pogrešal, ko bodo po svoje odšli njegovi otroci, pa nam bo zaupal tudi stand-up komik Ranko Babić.

Zdravi in hitri obroki: nasitni veganski zajtrki

Za zajtrk pogosto kar zmanjka časa, a kljub stiski s časom lahko vase vnesemo vse potrebne minerale in vitamine že samo z zajtrkom, če je ta pripravljen ustrezno. Študentka farmacije Rebeka Benedetič nam bo približala slovensko zeliščno tradicijo. Pripravila bo zajtrk z ovsenimi kosmiči, smuti in proteinski šejk. Malo bomo še podebatirali o vplivu veganstva na okolje, dotaknili se bomo dveh epidemij moderne civilizacije, predvsem pa bomo uživali v preizkušanju rastlinskih dobrot. Ne zamudite!

Torek, 21. 1. 2020

Kaj nas lahko Sibirci naučijo o zdravju pozimi?

Sibirci veljajo za izredno žilav in zdrav narod, čeprav se temperature pri njih gibljejo krepko pod minusom. Maria Ana Kolman, za katero je ta ledena dežela tako rekoč drugi dom, nam bo v oddaji predstavila sibirske načine krepitve telesa in duha pozimi. Eden izmed načinov zagotavljanja zdravja je gotovo slavna ruska parna savna (fitobočka), obvezna pa je tudi uporaba t. i. venikov – v snop povezanih brezovih vejic, s katerimi se Sibirci potolčejo po telesu. Iz savne pa naravnost v sneg ali ledeno mrzlo vodo! Uf! Kako poskrbeti za dvig odpornosti ter kako nam pri tem lahko pomagajo t. i. imunostimulatorji in adaptogeni, kot so elevterokok, čaga, rožni koren, mumija, trpotec, navadni repinec, živica itd.?

Priprava nosečnice na porod in starševstvo

Na kup smo dali tri izjemne ženske, izvedenke na svojem področju: specialistko za dojenje Alenko Benedik, Mario Ano Kolman in diplomirano babico Majo Koprivnikar. Tematika bo najbolj zanimiva bodočim mamicam, saj se bomo pogovarjali o predpripravi na porod kot tudi o izzivih po rojstvu novorojenčka. Kakšne možnosti za porod ima nosečnica danes, kako so se na prihod otroka ženske pripravljale včasih ter vse o dojenju, pripravi bradavic na dojenje, spanju z dojenčkom, položajih, telovadbi in podpori telesa v nosečnosti in po njej itd.

Sreda, 22. 1. 2020

Zvezdi na obisku: Barbara Ogrinc in Rok Žlindra

Jasmina ima na obisk Havajev lepe spomine, a vseeno ne tako romantičnih, kakor jih imata tokratna gosta, Barbara Ogrinc in Rok Žlindra. Lani sta se uspešna slovenska glasbenika namreč tja odpravila poročit! Svoje načrte o poroki sta skrivala tudi pred domačimi in drugimi člani skupine.

Kako naj moški postane bolj moški?

Povprečen slovenski moški je star 41,1 leta, visok 178 centimetrov in težek 85 kilogramov. A tokrat nas ne bodo zanimale številke in dolgočasne statistike, ampak se bomo pogovarjali s strokovnjakom za govorico telesa Edvardom Kadičem in svetovalcem za osebnostno rast Borutom Bricem.

Četrtek, 23. 1. 2020

Je čas, da v šolah ukinejo umetniške predmete?

O vplivu umetniškega udejstvovanja na kognitivne in druge sposobnosti se bomo v tokratni oddaji pogovarjali z direktorjem Waldorfske šole Ljubljana Iztokom Kordišem, poslušali bomo klic jeznega očeta, čigar otroka so "nagnali" iz šolskega pevskega zbora, zaupamo pa tudi, kako pomagati otroku pri strahu pred nesprejetostjo in prevelikimi pričakovanji glede ocen.

Pet navad potrošništva, ki jih lahko opustimo takoj in prihranimo!

Trajnostni potrošnik se zaveda, da s svojim načinom trošenja vpliva na mreže ljudi in okolja po vsem svetu. Zaveda se tudi, da na naše želje po nakupih in imetju vpliva močna oglaševalska industrija, ki želi, da smo ljudje nesrečni, in noče uničevati okolja ter kršiti človekovih pravic, zato kupuje manj ter se pozanima, kako je izdelek nastal. V tokratni oddaji bomo s predsednico društva Focus, mag. Živo Kavka Gobbo, odkrivali, kaj natančno pomeni izraz fair trade, kateri nakup velja za neetičnega, kdo je zavesten potrošnik ter kaj bi se morali vprašati pred vsakim nakupom v trgovini.

Petek 24. 1. 2020

Kako uspešna je danes zobozdravstvena tehnologija?

Dr. Zdenko Trampuš nam je razkril, kako na neboleč način odpraviti vsakršne težave z zobmi – tudi takšne, zaradi katerih ste morda mislili, da so nerešljive. Pravi, da v svoji ordinaciji še ni imel pacienta, ki mu ne bi mogel pomagati, za kar imajo velike zasluge novi vsadki, ki ustrezajo tudi tistim s popolnoma uničeno zgornjo čeljustnico.

Knjiga meseca: Na zdravje!

V rubriki Knjižni klub debatiramo o knjigi meseca januarja. V goste prihaja avtor številnih priročnikov in knjig, pisatelj in založnik Peter Amalietti, ki bo podelil nekaj modrosti iz svoje knjige Na zdravje! Kako videz človekovega fizičnega telesa odraža njegovo notranje duševno in telesno zdravje? Katerim trem razlogom pripisuje tibetanska medicina vzrok za vse zdravstvene izzive? Kako na hitro preveriti svoje psihofizično stanje z opazovanjem las, kože in jezika?

Oddajo Klepet ob kavi lahko spremljajte vsak dan ob 9.30 na Planetu. Ponovitve so ob 19. uri na Planet PLUS in ob 8. uri na Planet 2.