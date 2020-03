Ste se že lotili spomladanskega čiščenja po načelih feng shuia?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Feng shui svetovalka Tanja Glažar nam je zaupala osnove feng shuia za vsak prostor posebej, te nič ne stanejo, a lahko konkretno prevetrijo energijo v hiši oziroma stanovanju. Kako poskrbeti za vhod? Kam postaviti rože, kako je s predpražnikom in ogledali?

Kaj upočasnjuje pretok energije na hodnikih, kam s kipci in podporniki leta 2020? Kaj pa okna, jedilnica, kuhinja, kopalnica in spalnica?

Kako poskrbeti za vhod? Predvsem je pomembno, da vhod ni skrit! Gostje ga morajo takoj najti. Okoli naj ne bo krame, čevljev in druge navlake. Dobro je, da vhod oziroma dohod do vrat osvetlite. Ne pozabite še na čist predpražnik in lepe dodatke (rastline, luč …).

Hodniki

Pretok energije po hodnikih mora biti neoviran in prehoden. Dolge in ozke hodnike, ki pospešujejo pretok energije, opremite s slikami, rastlinami ali lučmi, preprogami, kipci, klopmi …

Dnevna soba

Poskrbite za svetlobo. Več kot je svetlobe, več je energije. Okna naj bodo dovolj velika in očiščena. Pospravite elemente, ki predstavljajo zastalo energijo (suhe rože, spominki, lovilci prahu) in jih nadomestite s svežim cvetjem in nekaj najljubšimi spominki.

Kuhinja

Odstranite vse poškodovane predmete, kot so okrušeni kozarci ali krožniki, ter počistite predale in delovno površino. Pomembno je tudi redno prezračevanje.

Jedilnica

Na mizo postavite dodatek, ki združuje (na primer posodo s sadjem, rastlino …), in ga večkrat menjujte. S tem boste spodbudili pretok. Večkrat na teden prižgite svečko.

Otroška soba

Igrače naj bodo vedno pospravljene, prav tako postelja. Preverite tudi položaj postelje!

Spalnica

Stvari, ki ne spadajo v spalnico: likalna deska, sobno kolo, odslužen fotelj, gore knjig …

Spalnica je namenjena spanju, ne pa skladiščenju oblek ali kopičenju knjig! Knjige niso dekoracija, ampak sporočila – dobra in slaba, knjige so energija, ki jo, hote ali nehote, predelujemo.

Kopalnica

Kopalnica je namenjena prečiščevanju energije. Pomembno je, da zamenjate ali osvežite obrabljeno keramiko, očistite filtre pip, zamenjate tesnila, če so slaba, pospravite v omarice razno kozmetiko, večkrat prižgete svečko in seveda redno zračite! Če okna ni, v kopalnico postavite posodo z grobo morsko soljo.

Še več praktičnih napotkov za urejanje doma po načelih feng shuia se lahko naučite na skorajšnji delavnici s Tanjo Glažar. Več o tem izveste tukaj.

Oddajo Klepet ob kavi lahko spremljajte vsak dan ob 9. uri na Planetu. Ponovitve so ob 19. uri na Planet PLUS in ob 8. uri na Planet 2.