Samopregledovanje je pomembno

Nam upate iskreno zaupati, ali ste kdaj brez sramu govorili o zadnji plati in dilemah v zvezi z njo − in s tem ne mislimo na višek maščobe oz. njen zunanji izgled, ampak na stanje notranjosti, na danko in anus.

Kirurg in proktolog Boštjan Mlakar nas je podučil, da je analno zdravje pomemben del celostnega zdravja: “Fino je, da se tudi sami potipamo in si pregledujemo anus. To ni nobena znanost. Je pa dobro vedeti par stvari, da izkušnja ne bo preveč neprijetna. Vhod v zadnjik je suh in ozek, zato moramo uporabiti rokavice in olje ali vazelin. Prav tako moramo za samopregledovanje imeti čas. Ne smemo biti pod stresom, da bi nas kdo presenetil. Tudi da nekdo čaka pred kopalnico, ni idealno … Mišica zapiralka, ki je locirana na vhodu v zadnjik, se ne bo sprostila.”

A je moški, ki mu paše (samo)pregledovanje zadnjika avtomatsko gej? “Ne glede na spolno usmerjenost moškega je lahko (samo)pregledovanje zadnjika prijetno ali neprijetno. To nima nobene zveze s tem, ali si gej ali ne.”

Kaj pa analni seks? Ogroža ali spodbuja zdravje analnega dela? “Ne eno, ne drugo, pravzaprav. Analni seks je sestavni del spolne prakse tako homo- kot heteroseksualnih parov. Če si dva tega želita, naj se primerno pripravita in poskusita. Če skrbimo za analni kanal, potem težav ne bi smelo biti.”

In še dobronamerno priporočilo za na konec: Tudi za občutljive ogled obvezen − gre za pomemben aspekt človekovega zdravja.

