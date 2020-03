S primerno kombinacijo kristalov do več harmonije v domu

Izdelovalec orgonitov Robert Koprivc razlaga podrobneje: “Orgonit se dejansko obnaša kot generator življenjske energije, ki s pomočjo vgrajenih kristalov blagodejno vpliva na človeški organizem. Vse okoli nas je energija, ki je v grobem stanju in malo zaznavna. Orgonit to energijo vsrka vase, jo preko opilkov, ki so v orgonitu, filtrira, da postane bolj zaznavna in fluidna, ob izhodu pa pobere še vibracije vključenih kristalov in z njimi napolni prostor.”

Kako orgonit deluje na človeka?

“Poseben vpliv na karakteristike orgonita imajo vključeni kristali, ki delujejo tako posamezno kot v skupini, zato ne gre posploševati. S primerno kombinacijo izbranih kamnov in kristalov lahko njihovo učinkovitost še pomnožimo ter tako ubijemo vsaj dve muhi na en mah.”

Orgonitni stožec, na primer, vključuje kristale HEMATIT, KARNEOL, TIGROVO OKO in ŽAD, ki pomagajo realizirati ideje, spodbujajo živahnost in radost, prinašajo duševno jasnost in koncentracijo, izboljšujejo spomin, krepijo vse telo, blažijo depresijo in vračajo veselje do življenja, zmanjšujejo občutke ljubosumnosti, nevoščljivosti, zavisti in jeze, čistijo zavest pri meditaciji in doseganju višjih stanj, krepijo izražanje in lajšajo govor ter samozavesti, pogum in zaupanje, omogočajo pa tudi uresničitev duhovnih želja.

Orgonitni podstavek po drugi strani zajema kristale AMETIST, ROŽEVEC, ŠUNGIT, ki uravnovešajo vsa področja človekovega življenja preko srčne čakre, hkrati pa omogočajo zaščito in čiščenje atmosfere, spodbujajo kreativnost in intuicijo, sproščajo ter prinašajo jasnejše misli, vzpodbujajo ljubezen in povezanost, ščitijo pred elektromagnetnimi sevanji in ponovno vzpostavijo porušeno ravnovesje v energijskem polju. Dodana vrednost podstavka je tudi zmožnost prečiščevanja vode, s čimer izničimo negativne efekte, katerim je izpostavljena voda v mestnih vodovodih (klor, kovinske cevi …). Orgonitni podstavek tudi orgonizira vodo in jo napolni s prepotrebno življenjsko energijo.

