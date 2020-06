Razlika med terapevtskim in toksičnim odmerkom je majhna

Poznate izraz avtohton? Avtohton pomeni, da je po izvoru od tam, kjer se nahaja, torej domač, prvoten. Obstaja kar nekaj avtohtonih slovenskih zadev, od vinskih sort, semen pa še česa … Recimo jedi. Zagotovo ste že večkrat jedli ajdove štruklje, čežano, joto, ocvrt bezeg itd. Imamo tudi avtohtone slovenske živalske vrste, med njimi človeško ribico, ki je hkrati endemit. A tokrat se usmerimo na avtohtone slovenske zdravilne rastline (in "zdravilno žival"- špansko muho).

Urednik bloga Lačna bučka in tudi redni profesor na Fakulteti za farmacijo Samo Kreft nam je predstavil nekaj čudovitih in uporabnih rastlin, pri čemer poudarja: "To, da je nekaj avtohtono in tradicionalno, še ne pomeni, da je tudi uporabno in užitno. Recimo volčja češnja oziroma Bella Donna ("Strupena ženska") je zelo problematična glede doziranja. Le majhna je razlika med terapevtskim in toksičnim odmerkom."

Seveda nas je najbolj zanimala efektivnost španske muhe, za katero Samo pravi: "V resnici sicer ni muha. Gre za hroščka, ki se je uporabljal kot afrodiziak. Zmelje se ga in použije. Prah deluje zelo dražeče in nespecifično. Povzroči namreč vnetje in naval krvi v ustrezne organe."

Več si oglejte v spodnjem videu:

AKTUALNI KLEPETOVI DOGODKI.

Oddajo Klepet ob kavi lahko spremljate vsak dan ob 9. uri na Planetu. Ponovitve so ob 19. uri na Planet PLUS in ob 8. uri na Planet 2.