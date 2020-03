Osnovni napotki pri kombiniranju živil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V življenju ni priporočljivo mešati vsega. To velja tudi za hrano.

Slabo kombiniranje živil lahko povzroča prebavne težave, fermentacijo, gnitje hrane v črevesju, vetrove itd. Če nepravilno kombiniranje traja dlje časa, pa se lahko celo razvijejo toksemija (zastajanje strupov v telesu), alergije, bolezni ali druga neravnovesja.

Pomembni, tako rekoč osnovni napotki pri kombiniranju jedi:

Sadje uživamo samostojno.

Paradižnika ne kombinirajmo z žiti in stročnicami.

Škrobno zelenjavo lahko kombiniramo z neškrobno zelenjavo.

Stročnice kombiniramo z neškrobno zelenjavo.

Oreščke jemo samostojno ali z zelenjavo, ki ne vsebuje veliko škroba.

Surovo hrano jemo ločeno od kuhane.

Najslabše kombinacije smutijev:

banane, melone in jagode

banane in jagode

banane in korenček

melone in lubenice

različni citrusi

sladko in kislo sadje

sadje (z izjemo jabolk) in zelenjava

sadje ali zelenjava in mleko

Primeri dobrega združevanja jedi, ki omogočajo potenciran izkoristek hranil:

proso + sezonska zelenjava + kurkuma

riž + gobice + česen, peteršilj

ajdove/kamutove/fižolove testenine + sezonska zelenjava + origano in bazilika

AKTUALNI KLEPETOVI DOGODKI.

Oddajo Klepet ob kavi lahko spremljajte vsak dan ob 9. uri na Planetu. Ponovitve so ob 19. uri na Planet PLUS in ob 8. uri na Planet 2.