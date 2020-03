8 načel vzgoje, po katerih se ravnajo divja plemena

Britanski novinar Jimmy Nelson je 28 let dokumentiral zadnjih 35 divjih plemen na svetu in prišel do nenavadnih dognanj o vzgoji otrok.

Vsa ta divja plemena se ravnajo po 8 osnovnih načelih, in sicer:

1. Najbolj zdrava hrana je materino mleko.

Materino mleko je najpopolnejša hrana in se prilagaja potrebam otroka. Če otrok zboli, se spremeni tudi materino mleko. Adaptirano mleko ni potrebno, vsaj pri zdravih mamicah ne. Katja Bubnič, voditeljica Ženskih Krogov, pravi: “Mleko se proizvaja po principu ponudba – povpraševanje. Več kot dojimo, več mleka bomo imeli.”

2. Dojenčki ne bi smeli poznati osamljenosti.

Dojenček je v divjih plemenih neprestano v družbi, v naročju, ob boku ali kako drugače v fizični bližini ljudi, nikoli ni sam. “Otrok ne pozna občutka časa. Pozna samo “zdaj” in če je takrat sam, se mu zdi večno …”

3. Dojenčki ne jočejo, če so njihove potrebe zadovoljene.

Dojenčki v divjih plemenih skorajda ne jokajo. Ko so njihove osnovne potrebe zadovoljene (poreba po varnosti, bližini, stiku, ljubezni, hrani itd.), otroci ne jokajo. Predvsem otroci rabijo bližino. Po tem najbolj hrepenijo.

4. Dojenčki se ne hranijo po urniku, ampak po potrebi.

“V svetu otroka čas ne obstaja! Hranjenje po urniku ni ustrezno. Prepričanje, da bomo mame s tem otroku postale sužnje, je zgrešeno. Otrok si ne izmišljuje. Rabi samo ljubezen in toplino, kajti dojenje ni le hrana. Včasih se otrok želi dojiti izključno zaradi občutka povezanosti z mamo.”

5. Voziček?! Prosim?!

Mlade mamice si brez vozička ne predstavljajo vsakdana. A je sploh možno, da ga ne bi uporabljali? Katja Bubnič vozička dejansko ni imela, se pa zaveda, da je to kar izziv: “Bila sem mama samohranilka in prišli so težki momenti, ampak otrok je v svojem bistvu zelo prilagodljiv. Nosimo ga lahko praktično kakor- in kjerkoli. Jaz sem otroka nosila.”

6. Spanje skupaj je naravno.

Mama je zelo intuitivno bitje in otroka zagotovo ne bo pomendrala v spanju. Zadeva je priročna tudi zaradi nočnega dojenja ...

7. Vzgoja otroka je odgovornost skupnosti.

8. Kaznovanje ni potrebno.

