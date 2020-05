Hrustljavo veselje kot darilo na dom

Zato so se v podjetju Manner odločili, da bodo za dvig splošnega razpoloženja razdelili napolitanke prebivalcem ljubljanske občine in se jim s tem zahvalili za to, da z ostajanjem doma in s spoštovanjem priporočenih pravil pomagajo k ohranjanju našega skupnega zdravja.

Tako bo 20 tisoč gospodinjstev v teh dneh v poštne nabiralnike prejelo Manner sladko zahvalo, s katero jim želijo pričarati trenutke veselja doma. Vsi držimo pesti in se zavedamo, da bo kmalu bolje – in z Mannerjem še toliko lažje, saj vsi vemo, da roza osrečuje.

O hrustljavem trenutku veselja

Klasične napolitanke Manner so sestavljene iz petih plasti lahkih vafljev, od katerih so štiri premazane z izvrstno kremo z lešniki in kakavom. Velikost napolitank je ravno pravšnja za to, da jih pohrustate v enem zalogaju. Zavitek z dvojno aluminijasto folijo in rdečimi nitmi za odpiranje, ki se je na prodajnih policah prvič pojavil v 60. letih prejšnjega stoletja, klasične napolitanke Manner še danes ohranja sveže in hrustljave.

Ali ste vedeli? Ali ste vedeli, da je klasične napolitanke Manner daljnega leta 1898 izumil ustanovitelj podjetja Josef Manner I.? Še danes ohranjajo izvirno obliko, pripravljene pa so tudi po izvirnem receptu. Samo v prodajalni Manner na Štefanovem trgu na Dunaju se dnevno proda tudi do štiri tisoč klasičnih napolitank. Ljubitelji in ljubiteljice Mannerjevih izdelkov po vsem svetu vsako sekundo pohrustajo dva zavitka klasičnih napolitank Manner. Klasične napolitanke Manner so pripravljene v skladu z načeli in merili podjetja Manner za zagotavljanje kakovosti izdelkov in vsebujejo kakav, pridelan v skladu z načeli trajnostne predelave.

Naročnik oglasnega sporočila je Josef Manner d. o. o.