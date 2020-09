Štajersko-dolenjski dvoboj nocoj ob 20. uri!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj se bosta v oddaji Gasilci pomerili PGD Leskovec in PGD Dragatuš. Obe ekipi bosta postavili protipoplavni nasip, vstopili bosta v gorečo hišo in se preizkusili na velikem ognjenem poligonu.

Nastopilo bo edino društvo na tekmovanju, ki ima tako moško kot žensko ekipo, PGD Leskovec. Tokrat bomo spremljali moške tekmovalce. Na drugi strani pa bodo najbolj bučni tekmovalci iz PGD Dragatuš in njihovi navijači. S tribun bodo tekmovalce spremljali tako družine kot domačini, obljubljajo, da bodo, če pridejo v finale, pripeljali še tamburaše. Glasno in vroče bo, dobesedno. Prvi izziv bo namreč goreča hiša. Iznos jeklenke, čakalo jih bo kar šest gorišč, reševali pa bodo tudi ponesrečenca. Vse to v določenem časovnem okviru, zato bodo popuščali živci.

Sledil bo preizkus, kako trdno in hitro lahko zgradijo protipoplavni nasip v igri, poimenovani Poplava tovarne. To pomeni deset tisoč litrov vode, 50 vreč, vsaka pa tehta kar 25 kilogramov. Na koncu pa še, kar je rdeča nit tekmovanja, veliki ognjeni poligon. Kako je ta videti, si lahko ogledate v spodnjem videu.

Glede na kvalifikacije, v katerih sta se ekipi izkazali za hitri in izurjeni, nas čaka napeta končnica. Marko Potrč in Eva Cimbola za konec obljubljata tudi presenečenje. Kakšno? Ne zamudite oddaje Gasilci.

