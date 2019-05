Je Nataša dobila hudo konkurenco? #video

"Je Nataša dobila konkurenco?" so se vprašali nekateri gledalci ob gledanju oddaje Fittest Family, ko so videli, da podobno strastno svoje delo opravlja tudi trenerka v šovu.

Nekdanja smučarka, v oddaji pa trenerka ekipe Nika Fleiss je namreč zelo čustvena, eksplozivna in glasna, zato so se pojavila ugibanja, ali je celo bolj glasna od Nataše Gorenc, simpatične trenerke iz šova The Biggest Loser Slovenija. Ta je znana po tem, da zna v žaru tekmovalnosti in borbe hitro povzdigniti glas. Presodite sami.

