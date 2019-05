Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogosto se nam zdi, da nekateri glasbeniki pojejo "na playback", torej da samo odpirajo usta na glasbeno podlago. V ZDA pa so iz tega naredili cel šov, v katerem se dva zvezdnika, ki nista iz glasbenih vod, pomerita v glasbeni točki, pri kateri zgolj odpirata usta - kljub temu se morata zelo vživeti v nastop ...

Voditelja Zvezd na playback sta razvpita manekenka brez dlake na jeziku Crissy Teigen in glasbenik ter igralec LL Cool J, glavno vodilo oddaje pa je predvsem zabava - tako za sodelujoče kot za gledalce.

V prvi oddaji, ki bo na sporedu že v soboto, 11. maja, ob 20. uri, nas čaka posebna poslastica. Na oder mojstrov pristnega odpiranja ust na znane pesmi prihajata igralca Zoe Saldana in Zachary Quinto, ki se bosta pomerila v več nastopih, tudi takšnih, ki bodo od njiju zahtevali mojstrsko prelevitev v nasprotni spol. Med izvedbami pesmi Freedom Georgea Michaela in No Scrubs skupine TLC pa občinstvo čaka tudi več prav posebnih presenečenj ...

Zvezde na playback lahko na Planetu ujamete vsako soboto ob 20. uri.

