Zgodba o najboj znani vohunki vseh časov bo dobila epilog

Naslovno vlogo v 12-delni seriji je odigrala čutna francoska igralka Vahina Giocante, v stranskih vlogah pa smo poleg Johna Corbetta, ki je upodablja njenega moža, videli tudi Radeta Šerbedžijo, Christopherja Lamberta, Rutgerja Hauerja in Gerarda Depardieuja.

Kostume so ustvarili na podlagi fotografij

Razkošna mednarodna koprodukcija je zgodbo o ikonični lepotici snemala v Parizu, Amsterdamu in Lizboni, prizore vojaških bojev pa so posneli v Rusiji in Ukrajini. Osupljivi sta tudi scenografija in kostumografija. Kostumi za glavne like so bili narejeni po meri v skladu z modnim izrazom zgodnjega 20. stoletja, plesne kostume Mata Hari pa so sešili po vzoru fotografij pravih kostumov, ki jih je nosila najbolj znana vohunka vseh časov.

V zadnjem delu serije bodo Mata Hari sodili zaradi vohunjenja za Nemčijo. S prevaro izsilijo njeno priznanje, njen ruski izbranec pa jo kljub izdaji poskuša rešiti ...

Zgodba o najbolj razvpiti fatalki bo epilog dobila že nocoj, ko bo ob 21. uri na sporedu zadnji del in s tem vrhunec serije.

