Zdravnik s srcem in dušo

Dr. Daniel Guth je uspešen srčni kirurg v Berlinu. Ima velike ambicije in že dogovorjeno delovno mesto v Ameriki, kamor naj bi se preselil skupaj z bratom in njegovo družino. Potem pa se zgodi nepredstavljivo… Serija filmov Alpska klinika bo na sporedu od ponedeljka do petka ob 21.00 na Planetu.