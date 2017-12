V ponedeljek ob 20.00: Zora Planeta opic

FILM

Dawn of the Planet of the Apes, 2014

V ponedeljek, 1. januarja, ob 20.00 na Planet TV

Akcijska drama

Režija: Matt Reeves

Igrajo: Gary Oldman, Keri Russell, Andy Serkis, Jason Clarke

Zgodba:

Rastoči populaciji gensko naprednih opic, ki jih vodi Cezar, grozi tolpa ljudi, ki so pred desetimi leti preživeli epidemijo smrtonosnega virusa. Dosežejo krhko premirje, ki pa ne traja dolgo, saj se nasprotni strani znajdeta na robu vojne, ki bo odločila, katera vrsta bo prevladala planetu Zemlja.

Film je bil nominiran za oskarja za najboljše posebne učinke, na spletni strani IMDb pa ima oceno 7,6.

