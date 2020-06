Ustvarjalci so za ta animirani film uporabili tudi kozje dlake

1. Paranorman je prvi film z animacijo zaustavljenih gibov (stop-motion animation), ki je za izdelavo nadomestnih obrazov za svoje lutke uporabil 3D-tiskalnik. Za produkcijo so natisnili več kot 31 tisoč posameznih delov obraza lutk.

2. Izdelati so morali kar 178 lutk, pri čemer je sodelovalo 60 izdelovalcev. Zahvaljujoč tehnologiji zamenjave obrazov, ki jo je omogočila uporaba 3D-barvnega tiskalnika, je imel lik Normana na primer izdelanih približno 8.000 obrazov. Ti so zajemali tudi posamezne dele obraza, ki so liku omogočili približno 1,5 milijona izrazov.

Prizor iz filma Paranorman Foto: IMDb 3. Pričesko Normana so oblikovali s pomočjo 275 konic, ki so jih večinoma sestavljale kar kozje dlake. Z vročim in sekundnim lepilom so te nalepili na tkanino, pri tem pa so jim pomagali tudi gel za oblikovanje las, lepilo za ličila ter nit in žica. Po končani izdelavi so pričesko obdelali še z barvo za lase.

4. Ustvarili so kar 36 različnih prizorišč snemanja. Pri tem je bilo potrebnih 18 tesarjev, 18 izdelovalcev modelov, šest ploščadi, 12 slikarjev, 11 arhitektov in deset oblikovalcev prizorov. Vsa snemalna prizorišča sicer temeljijo na lokacijah iz resničnega sveta.

5. Vsa produkcija je bila izvedena v prostorih snemalnega studia LAIKA v ameriški zvezni državi Oregon. V vsakem trenutku snemanja je bilo aktivnih 52 ločenih enot ustvarjalcev filma, v te pa je bilo vključenih nekaj več kot 320 posameznikov.

