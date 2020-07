Urbani vrtički vse bolj priljubljeni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav živite v mestu, ni izgovorov, da ne bi imeli svojega pridelka. Sploh v našem glavnem mestu, kjer je na osmih lokacijah na voljo skoraj tisoč urbanih vrtičkov. Največji razmah postavljanja vrtičkov pa v Ljubljani opažamo predvsem ob novonastalih stanovanjskih soseskah.

Če želite izvedeti, kam kaj zasaditi in kakšna so pravila vrtičkanja, vam bo pri tem pomagala britanska legenda, ki se s tem ukvarja že več kot 20 let. Govorimo o voditeljici oddaje Reševanje vrta, Britanki Charlie Dimmock.

Ker smo si ljudje različni in si različno predstavljamo svoj zeleni kotiček, bo v oddaji poskrbljeno tudi za to. Strokovna ekipa bo vedno predstavila dva načina preureditve vrta, izbira, kateri je primernejši za vas (in vašo denarnico), pa je povsem vaša.

