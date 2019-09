Neverjetno zapleteno snemanje oskarjevske uspešnice #video

V nedeljo, 1. septembra, ob 16.15 si boste na Planetu lahko ogledali filmsko uspešnico Pijevo življenje, ki je bila nominirana za kar 11 oskarjev, štiri pa je tudi osvojila. Med drugim tudi oskarja za najboljše vizualne učinke. V nadaljevanju si zato poglejte, na kaj vse so morali filmski ustvarjalci misliti, da so bili prizori videti tako neverjetno resnični.

Pri snemanju z oskarjem nagrajenega filma Pijevo življenje ni bilo nič enostavno. Ne samo, da so za potrebe snemanja filma morali zgraditi največji bazen z valovi na svetu, glavni vlogi v zgodbi imata fant in tiger, ki se znajdeta na čolnu sredi morja. In ker je takšne prizore nemogoče posneti s pravim tigrom, je zver skoraj v celoti produkt računalniške animacije.

Za snemanja filma so uporabili štiri prave tigre, predvsem za preučevanje njihovega gibanja in grimas. Uporaba nekaterih posnetkov pravega tigra v filmu je ustvarjalce računalniške animacije prisilila, da so ustvarili dovolj realističnega tigra, ki ga ni mogoče ločiti od pravega tigra. Kar 15 mojstrov računalniške animacije se je ukvarjalo samo z ustvarjanjem realističnega živalskega kožuha.

Tudi večina preostalih živali, ki se pojavi v filmu, je plod računalniške animacije. To je bil za glavnega igralca eden večjih zalogajev, saj je moral igrati, kot da so vse te živali z njim v čolnu, in paziti, kako se je gibal, da ni stopil na mesto, kjer naj bi bila določena žival.

Kar se da realistično pa so hoteli prikazati tudi izkušnjo razburkanega morja, zato so v čoln in igralca usmerili močne ventilatorje in vodne topove. Na ta način so želeli iz igralca izvabiti čim bolj pristne reakcije.

Zanimivo pa je, da je podjetje Rhythm & Hues, ki je ustvarilo vse te neverjetne računalniške animacije in ki je za svoje delo v tem filmu prejelo tudi oskarja, dva tedna pred podelitvijo nagrad razglasilo stečaj. Glavni razlog je bil v tem, da je bilo treba med produkcijo filma veliko stvari spremeniti, dodatno delo pa ni bilo dodatno plačano. Kasneje pa je prišlo še do zamere, ker režiser filma Ang Lee, ki je za režijo tega filma prejel oskarja, v svojem zahvalnem govoru ekipe za posebne računalniške učinke ni niti omenil.

S štirimi oskarji nagrajeno filmsko uspešnico Pijevo življenje (Life of Pi) si lahko na Planetu ogledate v nedeljo, 1. septembra, ob 16.15.