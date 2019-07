Sobotna filmska premiera: Domov

Režiser Tim Johnson film Domov označuje za "poapokaliptično komedijo o prijateljstvu sredi invazije Nezemljanov". Predvsem pa gre, kot pravi, za dva lika, ki v lastnih svetovih ne najdeta svojega mesta, skupaj pa spoznata pomen sprejemanja in nepričakovanih skupnih točk. "To je film o prijateljstvu, a tudi o spopadu kultur, ki preraste v neverjetno razumevanje in vzcveti v prelep zabaven odnos med Ohom in Tip."

Zgodba:

Ko prikupen Nezemljan Oh pristane na Zemlji in se znajde na begu pred lastnim ljudstvom, sklene nepričakovano prijateljstvo z najstniško Zemljanko Tip, ki se je podala na lastno pustolovščino. Skozi vrsto komičnih dogodivščin Oh spozna, da biti drugačen in kdaj narediti kaj narobe pomeni biti človek in tako skupaj s Tip odkrijeta pravi pomen besede dom.

V sinhronizirani različici, ki si jo boste lahko ogledali na Planetu, so likom glasove posodili Gašper Jarni, Saša Pavlin Stosić, Jožef Ropoša, Jure Mastnak, Nina Ivanič in Jernej Kuntner.

Sinhronizirana animirana pustolovščina Domov (Home) bo na sporedu v soboto, 13. julija, ob 16.40 na Planetu.

