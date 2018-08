Serija, ki raziskuje vprašanja tehnološkega napredka

Od ponedeljka do petka ob 22.45 lahko na Planet TV spremljate novo serijo dokumentarnih oddaj Matična plošča, ki nas bodo tokrat odpeljale v svet tehnološkega napredka in znanosti - s poljudnoznanstvenim pristopom.

V dokumentarni seriji Vicelanda se bomo seznanili s tehnoloških napredkom in raziskavami pravih znanstvenikov - od preučevanja virusa zika, do nenehnega truda, da bi razumeli naše vesolje s pomočjo raziskav vedenja subatomskih delcev.

Prvi del Matične plošče bo na sporedu že v petek, 31. avgusta, ob 22.45, v njem pa se bomo odpravili v Švico, natančneje v CERN, kjer bomo spoznali Veliki hadronski trkalnik, največji in najzmogljivejši pospeševalnik električno nabitih osnovnih delcev. Kakšni so tamkajšnji prostori, kako pospeševalnik deluje in kdo skrbi za raziskave, poganjanje in vzdrževanje?

Serija oddaj o tehnološkem napredku nas bo popeljala v CERN, raziskovali bomo tudi najhujše infekcijske bolezni in spoznali problematiko deljenja fotografij in posnetkov iz bolnišnice na spletu. Kje je etična meja? O tej se bomo spraševali tudi ob novih tehnoloških napredkih na področjih bionike. Umetne okončine lahko izboljšajo življenja mnogih, vendar ali nas v prihodnosti čaka uporaba bioničnih okončin v vojaške namene?

Med tematikami, ki jih obravnava serija Matična plošča, je tudi prihodnost spletne varnosti in zasebnosti ter vprašanje pametnih pištol.

Serijo Matična plošča lahko na Planet TV ujamete od ponedeljka do petka ob 22.45, prvi del bo na sporedu v petek, 31. avgusta.

