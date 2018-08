Sedem norih dejstev o Whoopi Goldberg #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Film in TV

V soboto, 18. avgusta, ob 21.50 si boste na Planet TV lahko ogledali film Nune pojejo 2 z Whoopi Goldberg v glavni vlogi. Ta ima za sabo kar nekaj zelo nenavadnih prigod, za katere najbrž še niste slišali. Med drugim je bila zasvojena z drogami in delala na vroči liniji.

1. Leta 2011 je priznala, da je včasih delal kot telefonska operaterka na vroči liniji. Povedala je, da je bilo delo zelo dobro plačano. Njen še bolj nenavaden vir zaslužka je bilo ličenje mrličev v mrtvašnici.

2. Babica je postala že pri 34 letih. Njena hči Alex Martin je rodila, ko je bila stara 16 let. Tudi Whoopi je bila mlada mama, saj je svojo hčer rodila, ko ji je bilo vsega 18 let.

3. Bila je prva ženska, ki je samostojno gostila prireditev ob podelitvi filmskih nagrad oskarjev. To je bilo leta 1994. Najpomembnejšo hollywoodsko prireditev je nato vodila še trikrat.

4. Igralka je nekdanja odvisnica od drog. Leta 2009 je o svoji težavni preteklosti povedala: "Bila sem mlada, brezdomna in odvisna od heroina." Šele ko se ji je uspelo rešiti drog, se je odločila, da si želi postati filmska igralka.

5. Oskarja je prevzela "zadeta". Nekaj trenutkov pred prejemom oskarja za najboljšo stransko vlogo v filmu Duh je Whoopi kadila marihuano. Ko je stopila na oder, je bila zato pod močnim vplivom te opojne rastline. Povedala je, da je to storila, ker je želela pomiriti živce. Toda kasneje, ko je zaslišala svoje ime in morala na oder po nagrado, je pomislila, da mogoče to ni bila ravno najboljša ideja.

6. Whoopi Goldberg ima disleksijo. Diagnozo so ji postavili, ko je bila že odrasla. "Ko sem bila otrok, tega nihče ni imenoval disleksija. Takrat so mi govorili, da sem počasna, zaostala in podobno," je povedala Whoopi.

7. Je dobitnica vseh najpomembnejših igralskih in glasbenih nagrad. Spada med 11 ljudi, ki so prejeli emmyja, grammyja, oskarja in tonyja.

Nepozabno Whoopi Goldberg si lahko v glasbeni komediji Nune pojejo 2 ogledate v soboto, 18. avgusta, ob 21.50 na Planet TV.