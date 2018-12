Pet zanimivosti o minionih, ki jih niste vedeli

1. Minioni govorijo mešanico resničnih jezikov

Če se vam je zdelo, da majhna rumenkasta bitja čebljajo kar tja v tri dni, ste se zmotili. Jezik, ki ga govorijo minioni, je pravzaprav mešanica več različnih jezikov, in sicer španščine, italijanščine, francoščine in angleščine, vsebuje pa tudi elemente korejščine in ruščine, poroča spletna stran The Hollywood Reporter. Veliko njihovega besednjaka pa sestavljajo poimenovanja za hrano.

2. Minionom sta glasove dala kar režiserja filma

Pierre Coffin in Chris Renaud nista le režirala filma Jaz, Baraba, temveč sta posnela tudi glasove minionov. To sicer ni bilo v načrtu, zgodilo se je bolj ali manj po nesreči. Tistim, ki so prihajali na teste za vokalizacijo, sta hotela pokazati, kako približno naj bi šla sinhronizacija Grujeve majhne rumene vojske, zato je Pierre Coffin posnel nekaj glasov zanje. Ko je posnetke slišal Chris Renaud, je takoj vedel, da bosta nalogo prevzela kar režiserja sama.

V filmu se pojavi okrog 10.400 minionov.

3. Mimike igralcev prenesli tudi na like v risanki

Igralci, ki so svoje glasove posodili likom iz risanke Jaz, baraba, so pomagali soustvariti tudi njihovo mimiko in gestikulacijo. Ves čas sinhroniziranja so jih namreč snemali in njihove kretnje ter grimase nato prenesli tudi na zaslon. Žena igralca Steva Carella, ki je v izvirniku oživel lik barabe Gruja, je povedala, da v Gruju vidi veliko potez svojega moža.

4. Režiserja sta minione dodala v risanko s prav posebnim namenom

In sicer sta želela doseči, da bi gledalci Gruja zaradi njih lažje vzljubili. Sprva so si zamislili, da bi bili minioni ljudje, potem so se ustvarjalci poigravali z mislijo, da bi bili veliki orki, nato pa so se odločili, da jih pomanjšajo in ustvarijo prikupna rumena bitja.

Minioni so osvojili srca otrok in odraslih po vsem svetu.

5. Na zaslonu več kot 10 tisoč minionov, a samo 48 različnih

Čeprav se na zaslonu v nekem trenutku pojavi kar 10.400 minionov, jih je le 48 zares različnih. Obstaja namreč le 48 mogočih kombinacij pričeske, postave, števila oči. Če ste pozorni, boste opazili, da so enooki minioni skoraj vedno majhni, medtem ko imajo praviloma visoki minioni vsi enako pričesko.

