Pepelkina sanjska obleka je bila igralkina nočna mora #foto

Britanska igralka Lily James, ki je odigrala vlogo Pepelke v istoimenskem Disneyjevem filmu, ta bo v soboto premierno predvajan na slovenskih televizijah - ob 20.00 na Planet TV - je presenetila z izjavo, da je bilo nošenje na videz čarobne obleke zelo zahtevna in na trenutke celo mučna naloga.

Igralka Lily James je o obleki, ki jo je ustvarila oblikovalka, nagrajena kar s tremi oskarji, povedala: "Sandy Powell, za katero menim, da je genij, sem zelo hvaležna za to prečudovito obleko, vendar moram priznati, da je bilo vse skupaj pravo mučenje. Oprava je bila zelo tesna in neudobna." Izdala pa je tudi, da je oblačenje v obleko, sestavljeno iz 12 plasti svile, trajalo več kot 45 minut. A Lily je kljub temu poudarila, da se je vsakič, ko je obleko nadela, počutila čarobno in da je bilo vredno potrpeti.

Do vitkega pasu z dieto in steznikom

Kljub čarobnosti obleke pa so bili mediji skeptični, ali ni bila obleka dodatno obdelana s posebnimi filmskimi učinki, zmotil pa jih je tudi nenavadno ozek igralkin pas. Režiser je zanikal, da bi bila obleka digitalno obdelana, oglasila pa se je tudi igralka, ki je poudarila, da ima že po naravi zelo ozek pas, poleg tega pa je nosila še steznik. Omenila je še, da se je med snemanjem filma držala zelo stroge diete, ki je temeljila predvsem na različnih juhah.

500 ur za izdelavo obleke

Kostumografinja Sandy Powell, ki ima doma že tri oskarje (za Mlado Viktorijo, Letalca in Zaljubljenega Shakespeara) je sicer za izdelavo pravljične večplastne modre obleke skupaj z 20 ljudmi potrebovala kar 500 delovnih ur. Čarobna obleka je sestavljena iz osmih kril, za katere so uporabili več kot 11 metrov tkanine, dodanih pa je bilo tudi približno 111 tisoč kristalov znamke Swarowski.

Stekleni čeveljček tehta več kot kilogram

Priznana kostumografinja je v sodelovanju s podjetjem Swarowski izdelala tudi popoln Pepelkin čeveljček, ki je zahteval kar 150 ur dela. Sicer pa lahkotni Pepelkin čevelj ni nič kaj lahek, saj je en tehtal več kot kilogram. Čeprav so čeveljce resnično izdelali, pa jih Pepelka v filmu v resnici ni nosila, ampak so jih na njena stopala naknadno dodali s pomočjo računalniške obdelave.

