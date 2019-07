Nekaj zanimivih dejstev o filmu Hulk, za katere niste vedeli

1. Preden je vlogo Hulka sprejel Eric Bana, so jo najprej ponudili Edwardu Nortonu, vendar jo je zavrnil, ker mu, čeprav je ljubitelj Hulka, ni bil všeč scenarij. Pozneje je prevzel vlogo v filmu Neverjetni Hulk iz leta 2008. V igri za glavno vlogo so bili tudi Tom Cruise, Johnny Depp, Jeff Goldblum, David Duchovny in Steve Buscemi.

2. Ustvarjalci filma so morali čakati kar 12 let, da je postala grafična animacija dovolj izpopolnjena, da je omogočila dovolj prefinjene vizualne učinke za potrebe tega filma. Hulk je tako v celoti plod računalniške animacije. Za študijo njegovih gibov so ustvarjalci najprej preučevali bodibilderje, ki pa so se izkazali za preveč nerodne, zato so uporabili osebne trenerje. Hulka je med snemanjem prizorov zamenjala kar kartonasta glava na palici, nato pa so bili posnetki računalniško obdelani.

3. Po besedah računalniških animatorjev naj bi Hulk tehtal kar 1.452,8 kilograma, njegova koža je desetkrat močnejša kot kevlar, njegov prsni koš naj bi meril 5,3 metra, njegov pas 3,3 metrov, noga 1,3 metra, vrat pa 2 metra. Premika se lahko z največjo hitrostjo 483 kilometrov na uro in v enem skoku preskoči do 6,4 kilometra. Bolj kot je jezen, večji postane. Ko se v filmu prvič pojavi, je visok 2,7 metra, drugič 3,6 metra, tretjič pa kar 4,5 metra. Računalniški animatorji so za film morali ustvariti kar tri različne Hulke.

4. Eno od glavnih vlog v filmu je odigral tudi Nick Nolte, ki je za film pustil divje rasti svoje lase. In ravno med snemanjem filma je bil aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola in takrat je nastala tudi zloglasna fotografija ob aretaciji.

Akcijski znanstvenofantastični film Hulk bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.