Nedeljski film za najmlajše: Pustolovščine gospoda Peabodyja in Shermana

FILM

Mr. Peabody & Sherman, 2014

TV-PREMIERA

V nedeljo, 13. maja, ob 12.40 na Planet TV

Animirani film

Režija: Rob Minkoff

Igrajo: Ty Burrell, Max Charles, Lauri Fraser, Ariel Winter, Allison Janney

Zgodba:

Režiser animacij Levji kralj in Mišek Stuart Little predstavlja zabavno pustolovščino govorečega psa Peabodyja, ki je najpametnejše bitje na svetu, in njegovega človeškega posvojenca Shermana. Zaradi težav v šoli Peabody povabi starše Shermanove sošolke Penny na razgovor, toda med tem nadobudni mladenič prekrši pravilo in Penny pokaže Peabodyjev časovni stroj. Ker želi mala nagajivka pustiti svoj pečat v zgodovini, se morata Peabody in Sherman odpraviti na osupljivo popotovanje po človeški preteklosti in popraviti storjene napake.

Film je bil nominiran za nagradi bafta in annie.

