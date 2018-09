Nedeljska premiera: Most vohunov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bridge of Spies, 2015

V nedeljo, 16. septembra, ob 20.00 na Planet TV

Zgodovinski triler

Režija: Steven Spielberg

Igrajo: Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda, Amy Ryan, Sebastian Koch, Jesse Plemons, Michael Gaston

Zgodba:

Dramatični triler, ki se odvija v okviru vrste zgodovinskih dogodkov, pripoveduje zgodbo Jamesa Donovana, odvetnika iz Brooklyna, specializiranega za odškodninske zahtevke. James se znajde v središču hladne vojne, ko ga CIA najame, da se pogaja za izpustitev ameriškega pilota letala U-2.

Film je režiral trikratni oskarjevec Steven Spielberg, scenarij zanj pa so napisali Matt Charman ter Ethan in Joel Coen. V glavni vlogi igra dvakratni oskarjevec Tom Hanks, v stranski pa trikratni prejemnik tonyja in dvakratni prejemnik gledališke nagrade olivier Mark Rylance.

Most vohunov je bil nominiran za sedem oskarjev, tudi za najboljši film leta in za najboljši scenarij, dobil pa je oskarja za najboljšega stranskega igralca (Mark Rylance).

