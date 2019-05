Nedeljska filmska premiera: 3 dni za uboj

Kevin Costner je nevaren mednarodni vohun, ki se odloči, da opusti staro življenje in se posveti odnosu z odtujeno ženo in hčerko. A najprej mora izpolniti še zadnjo nalogo ... Napet triler bo premierno na sporedu v nedeljo, 17. marca, ob 20.00 na Planetu.

3 Days to Kill, 2014

V nedeljo, 26. maja, ob 20.00 na Planetu

Triler

Režija: McG

Igrajo: Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen

Zgodba:

Režiser akcijskih spektaklov Charliejevi angelčki, Terminator: Odrešitev in To je vojna! predstavlja zgodbo agenta tajne službe Ethana, ki skrbi za tihe odstranitve državnih sovražnikov. Ko se želi upokojiti in se posvetiti odtujenima ženi in hčerki, na veliko nesrečo spozna, da bo zaradi smrtonosne bolezni umrl.

Šefi mu ponudijo eksperimentalno zdravilo, če za agencijo v treh dneh opravi še zadnjo nalogo. Ethan pristane in pripravi načrt, ki pa se izjalovi, kar povzroči neustavljiv vrtinec oboroženih spopadov, cestnih pregonov in akcijskega kaosa.

Film bo na Planetu v nedeljo, 26. maja, ob 20.00.

