Nedeljska akcijska premiera: John Wick

John Wick, 2014

V nedeljo, 20. maja, ob 20.00 na Planet TV

Akcijska kriminalka

Režija: Chad Stahelski, David Leitch

Igrajo: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen, Willem Dafoe, Adrianne Palicki, Bridget Moynahan, John Leguizamo, Ian McShane

Zgodba:

John Wick, elegantna pripoved o maščevanju in odrešenju, se odvija v sijajno zamišljenem New Yorku, kjer John Wick (Keanu Reeves) po nenadni smrti svoje preljube žene od nje prejme še zadnje darilo: samico angleškega braka po imenu Daisy in sporočilce, naj nikar ne pozabi, kako ljubiti.

Toda Johnovo žalovanje je prekinjeno, ko s svojim mustangom bossom, letnik 1969, pritegne pozornost sadističnega lopova Iosefa Tarasova (Alfie Allen). John mu noče prodati avta, zato Iosefove gorile vdrejo v njegov dom in avto ukradejo, Johna premlatijo do nezavesti in ubijejo Daisy. Pri tem nehote prebudijo enega najhujših morilcev, kar jih je svet kdaj videl.

Film ima na spletni strani IMDb oceno 7.3.

