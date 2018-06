Nedeljska akcija z Možmi X: Prvi razred

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

X-Men: First Class, 2011

V nedeljo, 17. junija, ob 20.00 na Planet TV

Akcijski pustolovski film

Režija: Matthew Vaughn

Igrajo: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Kevin Bacon, Rose Byrne, Zoe Kravitz, January Jones, Nicholas Hoult, Caleb Landry Jones, Rade Šerbedžija

Zgodba:

V preddelu trilogije Možje X spoznamo mladega Charlesa Xavierja, ki skuša spričo svojih nadnaravnih moči ustanoviti šolo za mutante. Pomaga mu najboljši prijatelj Erik, a se z novimi varovanci in prijatelji znajdeta sredi ene najhujših svetovnih kriz, ki utegne uničiti človeštvo. Ob iskanju rešitev se med Charlesom in Erikom pojavijo številna nesoglasja, ki povzročijo razkol med mutanti in večno rivalstvo med obema taboroma nadnaravnih junakov.

Film ima na IMDb oceno 7.8 in je bil nominiran za nagrado igralskega ceha.

