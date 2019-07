Nedeljska akcija s kultnim Hulkom

Hulk se je kot stripovski junak prvič pojavil leta 1962 in gre za prvega super junaka med pošastmi. Njegova očeta sta pisec Stan Lee in risar Jack Kirby. Do danes je ogromni junak doživel vrsto sprememb. V prvih stripih je bil sive barve in ne zelen, kot je danes.

Film iz leta 2003, ki si ga boste lahko ogledali na Planetu, so pripravljali skoraj 12 let, med tem časom pa se je tehnologija dovolj razvila, da je Hulk lahko zares oživel. In na platno je prišla tehnično dovršena zgodba, ki spominja na nekaj iz bujne otroške domišljije, obenem pa je psihološka drama, komedija in ljubezenska zgodba.

O filmu:

Režija: Ang Lee

Igrajo: Eric Bana, Jennifer Connelly, Nick Nolte, Sam Elliott, Josh Lucas

Zgodba: Sramežljivi, vase zaprti znanstvenik Bruce Banner, se po laboratorijski nesreči preobrazi v orjaško bitje z velikansko močjo. Z žarki gama prepojeno telo se zaradi izločenega adrenalina preobrazi v divjega, zelenokožnega velikana, ki je rezultat čistega besa. To bitje za sabo pušča ruševine in razsulo, zato se ga prime ime Hulk. Bruce Banner se mora spopasti s silami zla in lastnim neukrotljivim besom.

Akcijski znanstveno fantastični film Hulk bo na sporedu v nedeljo ob 20. uri na Planetu.

